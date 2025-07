Șumudică și-a încheiat conturile cu Rapid când din play-off mai era de disputat o etapă. Giuleștenii rataseră deja ambele obiective, după ce nu au obținut calificarea în cupele europene și nici nu au câștigat Cupa României.

Marius Șumudică, gata să revină pe bancă: "În România, sub nicio formă!"

Rămas fără echipă, antrenorul a redevenit analist, la Fanatik. Acum, Șumudică anunță că este pregătit să revină pe bancă și indică trei posibile destinații: Turcia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.



Campion al României cu Astra, în 2016, Șumudică exclude o revenire în fotbalul românesc, cel puțin pentru moment, și susține că este mai respectat în Turcia, acolo unde le-a pregătit pe Kayserispor, Gaziantep (de două ori), Rizespor și Yeni Malatyaspor.



"Au fost contacte, sunt în discuții. Urmează să înceapă campionatele din Turcia, Arabia Saudită și Emirate. Sper ca în 5-6 etape de când vor începe sa plec.



În România? Nu, sub nicio formă. Nu mai vreau sa antrenez deocamdată în România. Cred că ar trebui să dispar din peisaj acum si sa antrenez unde sunt respectat. Eu in Turcia si Arabia Saudita am nume ok si sunt respectat.

Da, în Turcia m-am simțit mai respectat decât în România. Aici, toată lumea știe că țin cu o echipă de când sunt mic, am făcut și niște greșeli, iar în momentul de față sunt hulit pe anumite stadioane. Dacă i-am deranjat cu ceva, am tăria să le cer scuze tuturor pe care i-am jignit, fie că sunt suporteri adverși, ziariști sau oameni de fotbal", a spus Șumudică.