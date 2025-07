Echipa pregătită de Costel Gâlcă va primi vizita formației dirijate de Dan Petrescu în Giulești la finalul celei de-a doua etape din campionatul României. Rapid - CFR Cluj va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Marian Iancu știe cum va decurge Rapid - CFR Cluj. A spus ce va face Dan Petrescu în minutul 60: ”Am argumente!”



Marian Iancu a prefațat duelul din Giulești. Fostul patron de la Poli Timișoara, rapidist convins, consideră că Rapid se va impune în fața ardelenilor duminică seară în a doua etapă din Superliga.



De asemenea, Marian Iancu a sugerat și că Dan Petrescu va folosi până în minutul 60 o formulă de start fără cinci titulari, urmând să forțeze pe final, dacă e cazul, victoria, prin schimbări.



”Rapid deschide balul în Giulești duminică cu CFR Cluj, o echipă care se zbate între îngeri și demoni, artiști și bufoni, ghinion și divinitatea care le-a acordat un cec în alb, hotărând să nu lase mingea să intre în poarta lor în dublul penalty acordat ungurilor.



Din această perspectivă meciul de duminică s-a complicat. Ar putea fi mai accesibil pentru Rapidiști dacă neinspiratul Dan Petrescu ar hotărî să schimbe liniile cu gândul la următoarea rundă de Europa League.



Din ce îl cunosc eu, va merge pe un mixt. Primele 60 minute cu o formulă fără 4/5 titulari urmând să forțeze pe final, în funcție de scor și cursul jocului.



Rapid nu are alternative de joc, dacă urmărește victoria. Soluția este contraatacul pe fondul unei densități mari în propriul teren, cedând deliberat inițiativa clujenilor.



Gâlca trebuie să gândească pragmatic jocul, cu mențiunea ca în ultimele 20-30 minute oaspeții vor forța cu titularii. Totodată, în cazul celor două loturi, fazele fixe pot face diferența, motiv pentru care trebuie lucrate, atât ofensiv cât și defensiv.



Din toată analiza asta, am argumente in continuare sa cred ca Rapid nu va pierde la debutul actualului campionat in Giulești”, a scris Marian Iancu pe Facebook.