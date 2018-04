Academia Rapid a obtinut Certificatul de Identitate Sportiva si poate participa la baraj! Cum se va numi clubul

Academia Rapid poate sa atace acum promovarea in liga a treia.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Arsenal - Atletico, azi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Fotbal Club R Bucuresti SA a primit Certificatul de Identitate Sportiva si a obtinut automat personalitate juridica. Dosarul cu noul CIS a fost depus azi la AMFB, anunta Gazeta Sporturilor.

Sunt trei actionari in acest moment la Rapid, Adrian Olaroiu (33%), ACS RApid REdivivus (33%) si Ovidiu Burca, cel care a parasit deja proiectul. El spune ca ramane actionar fara functie in club,

"S-a obtinut CIS-ul, altceva nu mai conteaza. Eu m-am retras de la Rapid din orice functie executiva. Le-am promis oamenilor ca se vor intampla lucruri bune si asa se intampla. Angajamentul meu a fost sa obtin CIS-ul si am reusit. Am 33% in acte, dar nu voi avea influenta la club. Pana acum eu am incercat sa ajut cat am putut si dupa cate se vede am bifat acest lucru", a declarat Burca pentru Gazeta Sporturilor.

"Am plecat de la Rapid pentru ca am avut idei diferite fata de alti oameni din club si am preferat sa fac eu un pas in spate pentru binele Rapidului. Au fost diferente de opinii. Oricum, noi suntem prieteni, suntem oameni civilizati" a mai spus Burca.

Academia Rapid e prima in liga a patra cu 7 puncte in fata CSA Steaua si un meci in plus disputat. Rapid nu putea sa participe la barajul de promovare fara CIS.