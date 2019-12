A REFUZAT nationala Romaniei U-21 si ramane la echipa de club. Anuntul momentului

Federatia Romana de Fotbal este in cautarea unui inlocuitor pentru nationala Romaniei U-21.

Dupa plecarea lui Mirel Radoi, oamenii de la federatie cauta un antrenor pe masura pentru a indeplini obiectivul propus, acela de a califica nationala U-21 din nou la Campionatul European.

Potrivit Fanatik.ro, Eduard Iordanescu ar fi fost alesul, iar anuntul oficial trebuia sa fie dat in aceasta saptamana. Dar Iordanescu i-a refuzat pe federali si isi doreste sa ramana la Gaz Metan pana la finalul contractului.

Mihai Stoichita, seful Comisiei Tehnice de la FRF, a declarat ca in jurul datei de 15 decembrie o sa fie dat un anunt oficial privind inlocuitorul lui Mirel Radoi.

In preliminariile pentru Euro 2021, Romania se afla pe locul doi in grupa a 8-a, cu 10 puncte, 5 mai putine decat liderul Danemarca. Pe 31 martie Romania va juca contra Danemarcei, meciul putand fi urmarit in direct pe PRO TV.