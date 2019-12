"N-am fost invitat la tragerea la sorti a grupelor Euro, probabil nu meritam!" Reactia lui Duckadam dupa ce FRF l-a SCOS de pe lista pentru momentul istoric al Romaniei

Helmut Duckadam e inca unul dintre numele majore uitate de FRF pentru gala de sambata seara.



Castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua in 1986, fostul mare portar, intrat in istorie prin cele patru lovituri de departajare aparate in finala cu FC Barcelona, Duckadam nu a participat la vreun campionat european in cariera, spre deosebire de Gheorghe Hagi, despre care a spus ca ar fi fost indreptatit sa participe la eveniment.

"Eu cred ca Gica Hagi era indreptatit sa fie chemat pentru ca eu nu am participat la un Campionat European si nu ma asteptam la asa ceva, probabil ca nici nu meritam. Eu o sa fiu chemat cu alte ocazii, dar cu siguranta Gica Hagi ar fi trebuit sa fie acolo. Eu nu am participat la un Campionat European, nu cred ca locul meu era acolo. Da, UEFA ma apreciaza, am fost invitat de ei in mai multe randuri la evenimente importante, dar asta a fost hotararea federatiei, asta e", a declarat Duckadam.

La trei zile dupa evenimentul organizat la Romexpo, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, i-a cerut scuze lui Gheorghe Hagi, intr-o scrisoare deschisa postata pe site-ul FRF, pentru ca fostul mare jucator nu a fost invitat la tragerea la sorti a grupelor EURO 2020.