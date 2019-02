A luat titlul cu Steaua si a jucat in grupele Champions League, azi a facut o alegere COMPLET neasteptata! Cu cine a semnat la 29 de ani

Unul dintre jucatorii adusi de Reghecampf la Steaua pentru revenirea in grupele Champions League trece printr-o perioada dificila.

Ionut Neagu (29 de ani) s-a inteles cu UTA. Mijlocasul cu 3 titluri in CV la Steaua si Otelul, pentru care a jucat si in grupele Ligii, nu mai jucase nicaieri de aproape un an. Ultima data, Neagu a fost sub contract cu Gaz Metan Medias. Dupa despartirea de Steaua, in 2015, Neagu a jucat si in strainatate, pentru Karabukspor in Turcia si pentru Nea Salamina in Cipru.

Crescut de Otelul, Neagu are si 4 selectii in nationala Romaniei. In 2013, imediat dupa calificarea Stelei in grupele Ligii, Becali platea peste 600 000 de euro pentru transferul lui Neagu de la Galati. In ultimii ani, fotbalistul a avut probleme mari din cauza accidentarilor, dar spera sa fi depasit problemele medicale si sa revina la cea mai buna forma in tricoul UTA.