Vestea decesului legendarului antrenor a zdruncinat întreaga lume a fotbalului, iar personalități marcante din întreaga lume au reacționat.

Ionuț Chirilă: ”O parafrazez pe mama: 'Ajung să cred că l-ai iubit mai mult pe Mircea!'”

Ionuț Chirilă, antrenorul care în mai multe rânduri l-a acuzat pe Mircea Lucescu de faptul că ”îl interzice” la echipele din România, a reacționat. Dacă în urmă cu mai mulți ani, pe cei doi îi lega o prietenie strânsă, iar Ionuț Chirilă îl vedea pe Lucescu drept un adevărat mentor, relația lor s-a stricat.

Familia Chirilă este strâns legată de numele Lucescu, grație prieteniei dintre Ioan Chirilă, tatăl lui Ionuț și al lui Tudor Chirilă, și legendarul antrenor.

După trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, Ioan Chirilă a uitat de neînțelegerile cu fostul selecționer al României și a transmis un mesaj emoționant.

”O să o parafrazez pe mama mea, actrița Iarina Demian, care mi-a spus în ultimele zile de viață ale lui tata: 'Ionuț, tu nu mai vii acasă să-l vezi pe Vania și te duci peste tot în lume după Mircea. Ajung să cred că l-ai iubit pe Mircea mai mult decât pe Vaniușa'.

Dumnezeu să îl odihnească în pace și sper să ajungă într-o lume mai bună, dacă ea cu adevărat există acolo sus, decât cea în care a trăit”, a spus Ionuț Chirilă, conform IamSport.