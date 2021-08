„S-a calificat echipa mai bună!” Șumudică, discurs sincer după eliminarea din Liga Campionilor

CFR Cluj a ratat calificarea în playoff-ul Champions League!

CFR Cluj a fost eliminată din Liga Campionilor la fotbal, după ce a jpierdut în fața lui Young Boys, scor 3-1 (3-1), marţi seara, pe Stadionul Wankdorf din Berna, în manşa secundă a turului al treilea preliminar.

În meciul disputat la Cluj-Napoca, cele două echipe au remizat, scors 1-1. În urma rezultatele înregistrate în cele două manșe, CFR părăseşte Champions League şi va evolua în play-off-ul Europa League.

La finalul meciului, Șumudică a recunoscut supremația formației din Elveția.

„E adevărat, am întâlnit o echipă net superioară, o echipă mai bună decât noi, trebuie să privim lucrurile în realitate și să spunem adevărul. Ne-au pus sub presiune tot timpul, atât la Cluj cât și aici, de aceea am preferat să joc și cu trei fundași centrali, știam forța lor de atac, jucători de viteză, care unu contra unu rezolvă situația, atunci voiam să merg la retur cât mai mult în 0-0 și să îi surprindem.

Șumudică: „S-a calificat echipa mai bună”

Iar am marcat foarte devreme, după care ne-au supus unor presiuni, am facilitat și noi prin niște greșeli individuale, dar una peste alta s-a calificat echipa mai bună și trebuie să fim realiști.

Să nu uităm că anul trecut, această echipă, a bătut-o pe Leverkusen în Germania, 2-0, fără drept de apel. Au fost scoși de Ajax. Când ajungi la nivelul ăsta, întâlnești echipe foarte puternice, o echipă cu o forță deosebită de atac, cu fanii în tribună care i-au împins tot timpul, la 1-0 cântau ca și cum conduceau ei.

Trebuie să trecem peste acest eșec și să ne pregătim de playoff-ul din Europa League, ținând cont că oricum suntem calificați în Conference League”, a spus Marius Șumudică la finalul meciului cu Young Boys.

CFR va juca în play-off-ul Europa League cu Steaua Roşie Belgrad, care a fost eliminată neaşteptat din Liga Campionilor de Sheriff Tiraspol, după 1-1 la Belgrad şi 0-1 la Tiraspol. CFR are asigurată prezenţa în grupele Europa Conference League dacă va fi eliminată şi din Europa League.

ECHIPELE DE START

Au evoluat echipele:

Young Boys: 91. Guillaume Faivre - 36. Silvan Hefti (24. Quentin Maceiras, 82), 4. Mohamed Ali Camara, 5. Cedric Zesiger, 21. Ulisses Garcia - 16. Christian Fassnacht (căpitan), 20. Michel Aebischer (32. Fabian Rieder, 67), 35. Christopher Martins (8. Vincent Sierro, 87), 13. Nicolas Ngamaleu - 15. Meschack Elia (19. Felix Mambimbi, 82), 17. Jordan Siebatcheu (9. Wilfried Kanga, 87). Antrenor: David Wagner.

Rezerve neutilizate: 61. Leandro Zbinden, 68. Abdullah Laidani - 7. Marvin Spielmann, 10. Miralem Sulejmani, 11. Alex Jankewitz, 14. Nicolas Burgy, 25. Jordan Lefort.

CFR: 87. Giedrius Arlauskis - 4. Cristian Manea, 29. Rachid Bouhenna, 92. Mike Cestor, 45. Mario Camora (căpitan) - 16. Mateo Susic, 76. Guessouma Fofana (5. Jonathan Rodriguez, 46), 8. Runar Mar Sigurjonsson (77. Denis Alibec, 46) - 10. Ciprian Deac, 9. Billel Omrani (18. Valentin Costache, 77), 7. Adrian Păun. Antrenor: Marius Şumudică.

Rezerve neutilizate: 34. Cristian Bălgrădean, 89. Otto Hindrich - 6. Danijel Graovac, 13. Denis Ciobotariu, 14. Iasmin Latovlevici, 21. Anas Tahiri, 22. Gabriel Debeljuh, 28. Ovidiu Hoban, 94. Cătălin Itu.