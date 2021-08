„PSG neagă acest lucru!” Anunț de ultimă oră făcut de francezi în cazul transferului lui Messi

Vineri, fratele vitreg al Emirului Qatarului, proprietarul lui PSG, a anunțat că negocierile dintre Messi și chipa din Franța s-au încheiat și să mutarea urmează să fie anunțată în perioada următoare.

Informația este infirmată, însă, de departamentul de comunicare al celor de la PSG, care susține că declarațiile oferite de Al-Thani sunt false și livrate fără să fi primit acordul clubului.

„PSG, prin departamentul de comunicare, infirmă că negocierile cu Messi s-ar fi încheiat”, anunță goal.com.

„Negocierile au fost oficial încheiate. Anunțul va veni peste puțin timp”, a scris Al-Thani pe contul său de Twitter.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII