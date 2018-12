Zlatan Ibrahimovic a devenit cel bine platit jucator! Suma fabuloasa pe care o va incasa suedezul! Cine a detinut recordul!

Ibrahimovic ramane jucatorul lui LA Galaxy si va incasa un salariu impresionant.

Zlatan Ibrahimovic va juca si in sezonul viitor in Statele Unite, la LA Galaxy. Pentru a fi siguri ca ramane in State, oficialii lui Galaxy i-au oferit o suma impresionanta suedezului. Atacantul va putea incasa pana la 7,5 milioane de dolari in 2019, devenind cel mai bine platit jucator din Major League Soccer.

Americanii au decis sa pluseze pentru ca AC Milan era interesata de serviciile atacantului suedez. Zlatan a incasat 1,5 milioane de dolari in primul sau sezon in MLS. Conform Federatiei Americane de Fotbal, recordul de salariu era detinut pana in acest moment de fostul jucator al lui AC Milan si Real Madrid, Kaka, cel care in 2017 a primit 6,6 milioane de dolari.

Ibrahimovic a avut un start senzational in campionatul american. Fostul jucator de la Manchester United, Barcelona si Inter Milano a jucat 27 de meciuri si a marcat 22 de goluri.