Dorit de Milan, Zlatan Ibrahimovic a luat decizia finala! Unde va juca suedezul in 2019

Zlatan Ibrahimovic putea fi protagonistul unui transfer spectaculos la 37 de ani.

Zlatan a impresionat in SUA, la LA Galaxy, echipa pentru care a marcat 22 de goluri in 27 de partide. Echipe din Italia au incercat sa-l convinga sa revina in Europa, insa suedezul a decis sa ramana la Galaxy.



Ibra a fost anuntat deja in lotul celor de la LA Galaxy pentru 2019. Sunt doar 16 jucatori, in timp ce nume precum Ciani si Ashley Cole au incheiat contractul cu americanii.



Zlatan era dorit cu insistenta de Milan, club care se chinuie sa revina in elita fotbalului italian. Si Sampdoria a incercat o oferta surpriza pentru Zlatan.