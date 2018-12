EXCLUSIV | Dat afara de Dinamo, Penedo poate merge sa se bata cu Ibrahimovic! Ce oferte are portarul panamez

Dinamo le-a reziliat astazi contractele lui Jaime Penedo (37 de ani) si Armando Cooper (31 de ani). Primul va parasi Romania, in timp ce al doilea ar putea ajunge la Calarasi (DETALII AICI).

Dinamo a anuntat astazi despartirea de Jaime Penedo si Armando Cooper, ambii internationali panamezi. Primul dintre ei, in varsta de 37 de ani, va parasi Romania, potrivit impresarului sau. Mihai Stan a vorbit pentru Sport.ro, anuntand ca Penedo are oferte din MLS si din zona Americii Latine.

Jaime Penedo a mai jucat timp de 2 ani in MLS, la LA Galaxy. El a mai evoluat de-a lungul carierei la Plaza Amador, Arabe Unido, Osasuna B, Municipal si Deportivo Saprissa.

Pe de alta parte, Armando Cooper ar putea merge la Dunarea Calarasi, unde este dorit de Dan Alexa.

"Rezilierea contractului lui Penedo a fost o chestie de comun acord, azi am incheiat un capitol din viata. Ramasese sa vedem in iarna ce facem, s-a facut iarna, suntem in decembrie… Nu s-a facut nicio presiune pe el ca sa semneze ceva, astea se practica la alte cluburi sau cu jucatori care au contracte slabe cu agentii lor. La noi nu a fost cazul, a fost o onoare sa lucram cu Jaime, mai avem niste proiecte in derulare cu el in Panama, o sa lucram acolo. Avem oferte, dar isi va lua o mica pauza. Avem oferte din MLS (n.r. - Major League Soccer, prima liga din SUA) si din zona Americii Latine, dar momentan el se gandeste sa-si ia o pauza.



Am avut oferte in vara, dar el a ales sa ramana la Dinamo si nu regreta nimeni nimic. A fost o perioada foarte frumoasa la Dinamo si ii multumim clubului Dinamo pentru aceasta experienta. Si eu, si Penedo am colaborat bine cu Dinamo. El va pleca sambata din Romania, vineri vom lua masa ca sa ne luam la revedere de la el", a spus Mihai Stan pentru Sport.ro