Pe locul secund s-a clasat Lamine Yamal de la FC Barcelona, în timp ce podiumul a fost completat de Vitinha de la PSG. Mohamed Salah, care a făcut un sezon precedent extrem de bun la Liverpool, nu a terminat decât pe 4, în timp ce Raphinha a încheiat pe 5.



Vrea Balonul de Aur cu orice preț: ”O să am șansa asta! Îmi știu potențialul”



Cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Raphinha a explicat că, pentru el, locul 5 este o motivație și consideră că pe viitor o să aibă șansa lui să își treacă în CV trofeul mult râvnit în rândul tuturor jucătorilor.



”Cred că o să am șansa să câștig Balonul de Aur în viitor. Cred că mai am mulți ani în față să pot atinge noi goluri. Văd locul 5 ca o motivație, nu o presiune.



Îmi știu potențialul”, a spus Raphinha pentru GQ, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.



Raphinha se află la gruparea catalană din iulie 2022 și mai are contract până la finalul stagiunii 2027/28



Brazilianul a bifat la FC Barcelona 151 de apariții până acum, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 57 de ori și a oferit, pe deasupra, 53 de pase decisive.



Cifrele lui Raphinha

