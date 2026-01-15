Sinayoko a fost scăpat de poliție cu greu de furia mulțimii

Karamoko Sinayoko, un autoproclamat "vrăjitor" și "profet", a fost arestat de poliția din Mali, fiind acuzat de înșelăciune, după ce a încasat din donații peste 100 de milioane de franci CFA (echivalentul a peste 150.000 de euro). Acesta își însușise meritele pentru victoria din sferturile de finală contra Tunisiei (1-1, 3-2 după lovituri de departajare) și a cerut donații pentru a prelungi seria de victorii a "Vulturilor" și a asigura câștigarea trofeului la Cupa Africii pe Națiuni 2025.

După înfrângerea în fața Senegalului (0-1), în faza sferturilor de finală, sute de cetățeni nemulțumiți de escrocherie s-au strâns în fața casei lui Sinayoko, care a scăpat de furia mulțimii doar după ce a fost arestat și transportat într-o mașină blindată.



Magia are rădăcini străvechi pe continentul african

Magia are o veche tradiție în Mali și în Vestul Africii, acolo unde sunt venerați de mii de ani așa-numiții marabouts (ghizi spirituali), dozo (castă de vânători, cu tradiții mistice și practicanți ai magiei), babalawo (vindecătorii tradiționali) și vodoun/vodou (comunicatori cu zeități sau strămoși). În 2024, în Mali s-a deschis Centru de învățare a vrăjitoriei, recunoscut de guvernul de la Bamako și inaugurat în prezența lui Andogoly Guindo, Ministrul Meseriilor, Culturii, Industriei Ospitalității și Turismului.



Practicile lor, înrădăcinate în sisteme antice, implică identificarea puterii spiritelor și a pământului pentru vindecare, adesea transmisă prin ucenicie sau chemare spirituală și rămân vitale în multe comunități din Africa de Vest și Africa Centrală.



În noiembrie 2025, naționala Nigeriei a acuzat un ritual voodoo practicat asupra jucătorilor săi de către staff-ul celor din RD Congo, în timpul loviturilor de departajare de la finalul play-off-ul african de calificare la CM 2026.



Foto - Getty Images

