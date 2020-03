Cel mai batran jucator de la Cupa Mondiala: “Coechipierii nu mai vorbeau cu mine, credeau ca le fac farmece si de aia se accidenteaza”

In 2018, la 45 ani si 161 de zile, egipteanul Essam El Hadary a devenit cel mai batran jucator care a evoluat vreodata la Cupa Mondiala.

Supranumit „Barajul” pentru evolutiile sale dintre buturi, El Hadary spune ca s-a intalnit cu o situatie ciudata in timpul Cupei Africii pe Natiuni din 2017. In primul meci al egiptenilor de la acea competitie, contra nationalei din Mali, titularul Ahmed El Shennawy s-a accidentat in minutul 15 si a fost inlocuit de veteran. Meciul s-a terminat 0-0, dar coechipierii, printre care se aflau Mohamed Salah, Mohamed Elneny, Ahmed Hegazi, Ahmed Elmohamady sau Trezeguet, nu l-au felicitat pentru evolutie, ci l-au ignorat complet.

„Am facut 0-0 si, dupa meci, am fost la controlul anti-doping si m-am intors la hotel. A doua zi am fost surprins sa constat ca multi dintre coechipieri nu ma bagau in seama si nu vorbeau deloc cu mine, preferand sa se incalzeasca singuri. El Shennawy s-a accidentat la inceputul meciului cu Mali, iar celalalt portar, Sherif Ekramy, avusese si el probleme medicale cu cateva zile inainte de partida. Eu am fost primul care s-a apropiat de ei dupa accidentari, ca sa vad cum se simt si daca pot sa ii ajut, asa ca ceilalti au inceput sa creada ca ma folosesc de magie ca sa imi accidentez concurentii si ca sa le iau locul. Imi venea sa intreb: ‚Daca asa stau lucrurile, de ce nu am inceput eu titular toate meciurile si de ce nu am castigat deja trofeul?’. Ekramy a petrecut tot turneul fara sa imi adreseze vreun cuvant si chiar a refuzat sa isi ia inapoi fasul impermeabil, pe care il luasem pe mine din greseala la incalzire. I-a fost, pur si simplu, frica sa nu ii fi facut farmece. Trebuie sa intelegeti ca ceilalti portari sunt prietenii mei doar in afara terenului, pe teren nu exista prietenie, dar chestia asta mi s-a parut prea de tot”, a declarat El Hadary.

Essam El Hadary a jucat pentru Darmietta, Al Ahly Cairo, FC Sion, Ismaily, Zamalek, Al Merreikh, Al Ittihad Alexandria, Wadi Degla, Al Taawoun si Nogoom. El are 159 de prezente pentru nationala Egiptului, iar in palmaresul sau se gasesc Cupa Africii pe Natiuni (4 / de 3 ori desemnat portarul turneului), titlul in Egipt (8), Cupa Egiptului (4), Supercupa Egiptului (4), CAF Champions League (4), CAF Super Cup (3), Arab Club Champions Cup (1) si Arab Super Cup (2). In timpul Cupei Mondiale din 2018, el a devenit cel mai batran fotbalist care joaca la o editie, in partida contra Arabiei Saudite, la varsta de 45 de ani si 161 de zile, manusile sale fiind expuse in FIFA World Football Museum.