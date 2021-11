Vinicius, convocat de urgență la naționala Braziliei după ce Roberto Firmino s-a accidentat

Tite, l-a convocat pe Vinicius Jr, tânărul atacant al lui Real Madrid, pentru meciurile cu Columbia şi Argentina din preliminariile Cupei Mondiale 2022

Vinicius Jr (21 de ani) este unul dintre cei şase atacanţi pe care Tite îi va avea la dispoziție pentru meciul de pe 11 de noiembrie, la Sao Paulo, împotriva Columbiei, şi cel de pe 16 noiembrie, la San Juan, împotriva Argentinei. Ceilalţi atacanţi din lot sunt Neymar (PSG), Raphinha (Leeds), Antony (Ajax Amsterdam), Matheus Cunha (Atletico Madrid) şi Gabriel Jesus (Manchester City).

Absenţa lui „Vini” de pe lista anunţată săptămâna trecută de Tite a surprins, deoarece el a devenit unul dintre cei mai importanţi oameni ai lui Real Madrid, cu golurile şi pasele sale decisive.

Brazil manager Tite has called up Coutinho but not Vinicius Jr for their upcoming World Cup qualifiers ???????????? pic.twitter.com/4q0j4bYr3o