VIDEO | SHOW TOTAL la conferinta de presa! Sumi a facut spectacol dupa UMILINTA cu Fener: "Castigam de 5 ORI mai mult decat aici!" Oferta refuzata de roman

Marius Sumudica se gandeste sa plece de la Kayserispor dupa esecul usturator cu Fenerhace.

Kayseri a incasat cinci goluri de la Fener in derby-ul pentru Europa, lucru care nu s-a intamplat niciodata in istoria clubului. La interviurile de la finalul partidei, "la cald", Sumudica a lasat de inteles ca vrea sa plece de la Kayserispor.

La conferinta de presa, show-ul a continuat. Sumudica le-a spus jurnalistilor turci ca ar fi putut sa plece in toamna, la un salariu de cinci ori mai mare decat are acum la Kayseri.

"In noiembrie anul trecut am avut oferta de 2 milioane de euro din Qatar. Castigam de cinci ori mai mult decat la Kayseri, dar nu am plecat. Am caracter", a declarat Sumudica la conferinta de presa.

Dupa 27 de etape, Kayseri e pe 7 in Turcia, cu 41 de puncte. Trabzon e pe ultimul loc de Europa, 5, si are un punct mai mult.