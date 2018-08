VIDEO // Moldoveanul minune dorit de FRF la nationala a marcat un super gol pentru PSG: 3-2 cu Atletico Madrid

Postolachi a intrat in repriza a doua si a marcat golul victoriei in meciul dintre PSG si Atletico Madrid, 3-2, in minutul 90+2.

Postolachi are 18 ani, este mijlocas de banda, si a semnat vara asta primul contract de profesionist cu PSG.

Virgiliu Postolachi s-a nascut in Edinet, Republica Moldova, si are si cetatenie franceza.

Recent, fotbalistul de 18 ani a refuzat convocarea la nationala Moldovei, iar publika.md a scris ca Federatia Romana de Fotbal incearca sa il convinga sa evolueze pentru nationala Romaniei.

VIDEO



The best goal from today’s match scored by Virgiliu Postolachi! What a way for @PSG_inside to pick up the win against @Atleti. #ICC2018 #ChampionsMeetHere #ICCSG pic.twitter.com/3BksPCJOVh