Keseru este de neoprit in Bulgaria.

Claudiu Keseru a adus victoria pentru Ludogorets in meciul cu Dunav Ruse. Romanul a punctat in minutul 23 si a ajuns la cota 7 in campionat, in acest sezon.



Ludogorets este a lider in Bulgaria, cu 27 de puncte dupa 11 etape.



