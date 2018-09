VIDEO | CE MINUNATIE! Gol FA-BU-LOS reusit de Hazard: si-a umilit adversarii si a tras violent sub bara

Eden Hazard a reusit un gol fabulos in amicalul castigat de Belgia contra Scotiei, scor 4-0.

Hazard a umilit intreaga aparare adversara printr-o simpla fenta din corp, a pivotat scurt si tras naprasnic sub transversala. In acel moment, minutul 46, Belgia conducea doar cu 1-0 dupa golul lui Lukaku din prima repriza (min.28). Batshuayi a stabilit scorul final prin dubla sa din minutele 52, respectiv 60.

Belgia nu a jucat in prima etapa din Nations League astfel ca si-a programat un amical in afara competitiei. Prima partida a belgienilor in Nations League se va disputa pe 11 septembrie, la Reykjavik, contra Islandei.