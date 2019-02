VIDEO | Budescu "l-a ingropat" pe Sumudica: a ratat incredibil un penalty, iar comentatorii arabi au innebunit! Al Shabab nu mai e pe podium

Sumudica a pierdut la limita meciul cu Al Fateh din ultima etapa din Arabia Saudita.

Constantin Budescu a fost eroul negativ al celor de la Al Shabab. Romanul a ratat incredibil o lovitura de la 11 metri in minutul 68 al meciului. Mingea sutata de Budescu a lovit bara, iar comentatorii arabi au innebunit.



Chenihi a marcat golul de trei puncte al gazdelor cu doua minute inainte de final.



In urma acestui rezultat, Al Shabab cade de pe podium. Echipa lui Sumudica este pe locul 4, cu 34 de puncte. Al Ahli, cu 36 de puncte, este pe locul 3, dar are si un meci in plus jucat.