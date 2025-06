Născut în Monte San Biagio, Andrea Carnevale a asistat la momentul în care tatăl său a ucis-o într-un mod brutal pe femeia care i-a dat viață. La acea vreme, fostul fotbalist avea doar 14 ani. Ani mai târziu, Carnevale a fost martor și la sinuciderea tatălui său, despre care a spus că era schizofrenic.

”Tata era foarte gelos, acasă era un climat de teroare. Eram acolo când mama era pălmuită, bătută, jignită. Până în dimineața zilei de 25 septembrie 1975. El s-a trezit, a luat toporul. S-a dus la mama, care spăla rufele la râu, în apropierea casei. S-a dus să o omoare. Am fugit acolo, am șters sângele mamei și am mers la carabinieri: ’Vedeți sângele acum?’.

Mama nu a depus niciodată plângere de teamă că le va face ceva copiilor. La doi ani de la crimă, am fost să îmi văd tatăl în închisoare. Voiam să îl privesc în ochi, mi-a luat tot ce aveam. L-am văzut și l-am strâns în brațe.

Cumva l-am iertat, conștient că în fața mea se afla un om foarte bolnav. Era schizofrenic. Nu s-a tratat niciodată, câțiva ani mai târziu s-a sinucis aruncându-se de la etaj chiar în fața mea. Mulți ani am trăit în durere, dar și de teamă să nu fiu ca el.

Nu, nu sunt el, am înțeles asta atunci când l-am văzut. A fost primul pas spre eliberare”, a povestit Andrea Carnevale în autobiografia sa, conform Gazzetta dello Sport.

Andrea Carnevale a vorbit și despre căsnicia cu Paola Perego

Problemele nu s-au încheiat pentru Carnevale nici după ce a devenit un fotbalist celebru. Fostul jucător, acum oficial al clubului Udinese, a vorbit și despre problemele din căsnicia cu Paola Perego.

Carnevale a dezvăluit că și-a cunoscut fosta soție chiar prin intermediul legendarului Maradona.

”Știți că am cunoscut-o prin intermediul lui Maradona? Lui i-a plăcut de ea și a făcut-o să îi dea numărul ei de telefon. El l-a scris pe o bucată de hârtie, pe care i-am furat-o din pantaloni. Apoi dragostea s-a sfârșit, era o altă persoană, dar am insistat să continuăm pentru copii.

Nu mi-am dorit ca ei să crească precum niște orfani. Totuși, ei cred că am plecat de acasă, că i-am abandonat. Eu, un orfan, să îmi las copiii orfani. Înțelegeți? E teribil, ca și cum aș retrăi propria dramă. Am respectat-o pe Paola, dar am simțit că nu sunt respectat. Prea multe minciuni”, a continuat Carnevale.