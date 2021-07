Veste URIASA pentru Valentin Mihaila! Romanul e dorit de revelatia din Serie A 

Valentin Mihaila, 21 de ani, e un fotbalist la mare cautare in Italia. Dupa Lazio Roma, inca un club de top din Serie A a intrat in cursa pentru obtinerea semnaturii internationalului roman.

Atalanta, ocupanta locului 3 in sezonul trecut al campionatului italian, este interesata de serviciile lui Mihaila.

"In primul sau an in Italia a marcat trei goluri in 16 meciuri, suficient pentru a atrage atentia Atalantei", noteaza presa din Bergamo.

Fotbalistul roman este vazut de sefii gruparii italiene ca un posibil inlocuitor al lui Josep Ilicic, slovenul dorit de Milan si de Lazio.

Parma, gruparea de care apartine Valentin Mihaila, este dispusa sa se desparta de internationalul nostru doar daca primeste in schimbul acestuia minimum 20 de milioane de euro, conform Parma Live.

Valentin Mihaila a ajuns la Parma in toamna anului trecut. In schimbul sau, clubul emilian le-a platit celor de la CS Universitatea Craiova 8,5 milioane de euro.