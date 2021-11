Veste neașteptată pentru colegul lui Moruțan și Cicâldău, rămas fără vedere anul trecut! Ce s-a întâmplat cu jucătorul

În seara de Revelion a anului trecut, Omar Elabdellaoui (29 ani) a aprins mai multe artificii în curtea casei sale. Din păcate, fotbalistul norvegian avea să regrete acest gest.

O artificie i-a explodat în față, provocându-i arsuri. În urma acestui accident, Omar Elabdellaoui a orbit complet. Însă jucătorul lui Galatasaray a avut noroc, iar vederea a început să îi revină treptat, după cum povestește pe contul oficial de Instagram.

„Astăzi e o zi bună! E timpul să vă spun prin ce am trecut în aceste 11 luni. A fost, fără dubii, cea mai grea perioadă din viața mea, din toate punctele de vedere.

După ce a avut loc accidentul, totul era negru pentru mine, orbisem complet, fața mea era arsă complet. Treptat, am început să-mi recapăt vederea la ochiul stâng, cu care am reușit să văd perfect după un timp. Ochiul drept, în schimb, a fost sever afectat și nu am mai putut vedea cu el până recent.

A fost un drum lung și au fost multe operații. Pleoapa ochiului a fost arsă, așa că a trebuit ca doctorul să o reconstruiască, ceea ce este foarte greu. Apoi, am avut nevoie de celule stem, iar sora mea a fost compatibilă 100%, ceea ce a fost un mare noroc pentru mine.

Asta a avut un rol crucial în recăpătarea vederii. Acum, pot vedea din nou și cu ochiul drept. În urmă cu puțin timp, am avut nevoie de un transplant de cornee, care a fost ultima operație de care am avut nevoie”, a transmis Omar Elabdellaoui, prin intermediul contului personal de Instagram.

Odată ce vederea i-a revenit, medicii i-au transmis că va putea reveni pe teren începând cu anul următor.

”Prin asta am trecut eu. Acum, mă simt foarte bine pentru că am primit undă verde de la doctorii să mă antrenez la capacitate maximă și să joc din ianuarie.

Toată concentrarea mea se va îndrepta acum spre antrenament, pentru a reveni la cea mai bună formă fizică posibilă și să pot juca din nou pentru echipa de club și pentru prima reprezentativă”, a scris Omar Elabdellaoui, pe Instagram.