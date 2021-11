Acum s-a aflat! Regula de aur pe care coechipierii lui Ronaldo de la Juventus erau obligați să o respecte

Ronaldo s-a despărţit în această vară de Juventus Torino şi a semnat un contract pe doi ani cu Manchester United, echipă pentru care a înscris 118 goluri în 292 de meciuri disputate între 2003 şi 2009.

Ultimul sezon petrecut de Ronaldo în Serie A va fi redat într-un documentar (All or Nothing), ce va fi lansat la finalul acestei luni și care va surprinde culisele „bianconerilor” și interviuri cu actualii jucători ai echipei dar și cu Ronaldo.

Superstarul portughez a dezvăluit în cadrul interviurilor principala regulă care exista la Juventus în perioada în care el activa acolo.

„Singura regulă aici (la Juventus) este să joci bine și să câștigi, nimic altceva nu contează”, a spus Cristiano Ronaldo în interviul pentru documentar.

Atacantul lusitan a fost achiziţionat în vara anului 2009 de Real Madrid, de la Manchester United, în schimbul sumei de 80 milioane lire sterline (94 milioane euro). În cele nouă sezoane petrecute la gruparea de pe Santiago Bernabeu (2009-2018), Ronaldo a înscris 450 de goluri în 438 de meciuri, devenind cel mai bun marcator din istoria lui Real Madrid.

În urma unor neînţelegeri legate de prelungirea contractului său cu Real, Cristiano Ronaldo a părăsit clubul madrilen în vara lui 2018, semnând cu Juventus Torino, care a plătit 100 milioane euro pentru trasferul său în Serie A. În tricoul "Bătrânei doamne", fotbalistul portughez a marcat 101 goluri în 134 de meciuri.

Ronaldo, pe primul loc în clasamentul istoric al golgheterilor Ligii Campionilor

Portughezul Cristiano Ronaldo, autorul unei duble pentru Manchester United în partida cu Atalanta Bergamo (2-2), disputată marţi seara în Italia, a ajuns la un total de 139 de goluri marcate în Liga Campionilor la fotbal, consolidându-şi astfel poziţia de lider al clasamentului istoric al golgheterilor celei mai importante competiţii continentale intercluburi.

Starul lusitan, în vârstă de 36 ani, s-a distanţat la 16 goluri de principalul său urmăritor, argentinianul Lionel Messi (123 goluri), care nu face parte din lotul lui Paris Saint-Germain pentru partida cu RB Leipzig, programată miercuri.

Polonezul Robert Lewandowski, care a reuşit o triplă pentru Bayern Munchen în victoria cu Benfica Lisabona de pe Allianz Arena (scor 5-2), ocupă poziţia a treia în ierarhia all-time din Champions League, cu un total de 81 de goluri, cu opt reuşite în plus faţă de francezul Karim Benzema, aflat pe locul al patrulea, care urmează să evolueze miercuri seara pentru Real Madrid împotriva ucrainenilor de la Şahtior Doneţk.