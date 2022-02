Povestea care face înconjurul lumii! Fotbalistul lui Galatasaray, declarat orb anul trecut, revine pe teren

Înainte de Revelion, Elabdellaoui și-a pierdut vederea după ce un foc de artificii i-a explodat în față. Fundașul a fost declarat orb, dar după 11 operații, suferite în 13 luni, și-a recăpătat vederea.

Omar a suferit operații în Europa și în Statele Unite, iar treptat și-a recăpătat vederea.

Nordicul a revenit la antrenamentele celor de la Galatasaray și a postat pe rețelele de socializare o fotografie, unde apare purtând o pereche de ochelari speciali.

„Am crezut că am ceva în ochi și că trebuie să-l curăț, dar apoi am simțit că îmi arde fața și totul era negru. Nu am avut nici un control asupra primelor zile. Totul era întuneric, nu știam dacă era zi sau noapte”, a recunoscut norvegianul.

