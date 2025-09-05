Pentru Paraguay este o calificare la Cupa Mondială după o pauză de 16 ani. Ultima prezență la turneul final data din 2010, iar revenirea în elita fotbalistică a produs o mare bucurie la Asunción.

Cu o rundă înainte de finalul calificărilor, Argentina , Brazilia , Uruguay , Ecuador , Columbia și Paraguay se clasează în primele 6 și și-au asigurat deja calificarea matematică la Cupa Mondială din 2026. Calificarea celor din Paraguay s-a confirmat după 0-0 în meciul cu Ecuador, disputat la Asunción.

Gigi Becali a pornit "vânătoarea" la FCSB! Cine e omul din peluză pe care îl caută patronul: "Ne filmează să ne facă rău"

Marcă înregistrată! Dean Henderson, cinci parade monumentale... cu fața! Cât valorează acum fostul jucător de la Manchester United

Santiago Peña Nieto, președintele din Paraguay, a decretat imediat după meci ziua de 5 septembrie drept zi de sărbătoare națională pentru a le permite microbiștilor din țară să sărbătorească așa cum se cuvine calificarea la Cupa Mondială.



Ziua de sărbătoare națională este valabilă atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din sectorul privat. Totuși, companiile au posibilitatea de a-și desfășura activitatea în mod normal, însă cu obligația de a-și plăti dublu angajații, conform Codului Muncii, scrie La Nación.

În preliminariile sud-americane, singura necunoscută rămâne locul 7, care duce le barajul pentru CM 2026. Pentru această poziție se luptă Venezuela (18p) și Bolivia (17p), care înfruntă în ultima rundă Columbia, respectiv Brazilia.

