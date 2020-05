Unul dintre cei mai buni fundasi din istorie a povestit cine a fost cel mai puternic adeversar contra caruia a jucat. Pe cine a ales italianul

Franco Baresi este considerat unul dintre cei mai buni fundasi centrali din istoria fotbalului.

Italianul a avut o cariera fantastica la AC Milan si a jucat pentru "rossoneri" 20 de ani, fiind capitanul lor de la varsta de 22 de ani. Fostul fundas a facut parte din glorioasa echipa a Milanului care domina fotbalul european la inceputul anilor 90 si care o zdrobea pe Steaua Bucuresti in finala Cupei Campionilor Europeni din 1989 cu scorul de 4-0.

Intrebat de jurnalistii de la Marca cine a fost cel mai puternic adversar contra caruia a jucat, acesta a raspuns ca a jucat contra multor fotbalisti extraordinari, dar daca ar trebui sa aleaga unul singur acela ar fi Diego Maradona.

"Am avut multi coechipieri extraordinari, incat nu am putut alege unul. Dar daca ar trebui sa aleg cel mai puternic adeversar as spune Maradona", a declarat fostul castigator al Cupei Mondiale.

Franco Baresi a jucat 714 meciuri in tricoul lui AC Milan, a inscris 31 de goluri si a oferit 9 pase decive.

Palmaresul lui Franco Baresi:

6 X Serie A

6 X Super Cupe ale Italiei

4 X Super Cupe ale Europei

3 X Champions League

1 X Cupa Mondiala