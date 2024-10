''Sunt foarte onorat că am fost ales de AC Milan să fiu primul introdus în Hall of Fame, care reprezintă glorioasa istorie a clubului şi să sărbătoresc astfel cei 50 de ani petrecuţi în roşu şi negru. Această recunoştinţă mă umple de mândrie. AC Milan nu înseamnă doar victorii şi trofee, ci reprezintă şi stil, pasiune şi sacrificiu, valori şi oameni care au făcut mare acest club. Sper ca acest proiect să inspire generaţiile viitoare pentru a continua să construim moştenirea noastră'' , a declarat Franco Baresi.

''AC Milan Hall of Fame intenţioneză să sărbătorească şi să păstreze moştenirea celor care au reprezentat clubul cu distincţie, atât pe teren, cât şi în afara lui'', fiind ''o sursă de inspiraţie pentru generaţiile următoare''.

''Într-un an plin de repere şi sărbători, AC Milan este mândru să anunţe lansarea propriului Hall of Fame, pentru a onora jucătorii şi persoanele cheie care au lăsat o amprentă de neşters în istoria clubului. Iniţiativa, lansată în cadrul sărbătorii cele de-a 125-a aniversare a clubului, întruchipează angajamentul lui AC Milan de a recunoaşte excelenţa, pasiunea şi valorile care au definit rossoneri de-a lungul timpului'', se arată în comunicatul clubului.

AC Milan Hall of Fame va cuprinde două categorii de membri, unii aleşi, prin intermediul unui proces de votare pentru suporterii înregistraţi ai clubului, şi alţii de onoare, care vor fi incluşi în galerie la discreţia clubului. În primul său an, Hall of Fame se va concentra pe atacanţi, cu 24 de atacanţi de legendă care candidează pentru trei poziţii. Votul va demara marţi 8 octombrie.



Procesul de selecţie este decis de suporteri şi va avea patru etape, numărul candidaţilor urmând să fie redus iniţial la 21, până când vor rămâne 9, runda finală de vot fiind programată pe 4 noiembrie.



Fiecare din primii patru ani va fi axat pe o poziţie specifică în teren, începând cu atacanţii (2024) şi continuând cu mijlocaşii, fundaşii şi portarii, în anii următori. Din al cincilea an procesul va fi deschis, indiferent de post.



Pentru a fi eligibil de includerea în Hall of Fame, nominalizaţii trebuie să fi jucat în cel puţin 50 de meciuri oficiale şi să demonstreze excelenţă şi distincţie. În plus, candidaţii trebuie să aibă un comportament adecvat cu valorile clubului în timpul carierei şi să fie retraşi oficial din fotbalul profesionist.

Agerpres