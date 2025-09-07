Selecționata lui Marco Rossi a debutat sâmbătă seară în preliminariile pentru Mondialul din 2026, care este organizat de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, în deplasare cu Irlanda, pe ”Aviva Stadium” din Dublin.



Irlanda - Ungaria 2-2, la Dublin



Barnabas Varga a deblocat tabela de marcaj în minutul doi al partidei, iar Dominik Szoboszlai, starul lui Liverpool, i-a pasat decisiv lui Roland Sallai, care a dus scorul la 2-0 după un singur sfert de oră scurs la Dublin.



În actul secund, Evan Ferguson a micșorat diferența în minutul 49 din pasa lui Nathan Collins. Ulterior, Roland Salai a fost eliminat în minutul 52, iar irlandezii au gonit spre golul egalizator.



Remiza a venit abia în minutul 90+3, când Adam Idah l-a învins pe Denes Dibusz, goalkeeperul lui Ferencvaros.



Cum arată clasamentul din Grupa F



În celălalt meci al grupei, Portugalia a răpus-o pe Armenia cu 5-0 în deplasare, într-un meci în care Cristiano Ronaldo a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de două ori.



Lusitanii sunt, așadar, primii în clasament cu trei puncte. Ungaria ocupă a doua poziție cu un punct, la egalitate cu Irlanda, iar Armenia e ultima clasată cu niciun punct.

