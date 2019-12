Un SUPERSTAR e aproape sa rateze EL CLASICO! Detalii de ultima ora

Eden Hazard este aproape sa rateze El Clasico din cauza unei accidentari.

Veste proasta pentru Zinedine Zidane inainte de clasicul Spaniei cu Barcelona, care se va juca peste doua saptamani.

Eden Hazard, cel mai scump transfer al verii pentru madrileni, are sanse mici sa joace in El Clasico. Belgianul s-a accidentat in meciul cu PSG din Liga Campionilor la glezna piciorului drept in jocul de pe Santiago Bernabeu.

Potrivit cotidianului Marca, Hazard a fost surprins recent in mergand cu ajutorul unor carje, asta pentru ca nu poate inca sa calce cu piciorul drept.

Se pare ca accidentarea este mai grava decat se anticipa, iar Zidane va trebui sa alcatuiasca mai repede lotul pentru duelul cu campionii Spaniei, iar Hazard are sanse mari sa nu fie selectionat.

Barcelona-Real Madrid se va juca miercuri, 18 decembrie, de la ora 22:00.