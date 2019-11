Hazard e la ALT NIVEL! I-a terminat pe jucatorii lui PSG cu driblingurile! I-a dat mingea printre picioare pana si arbitrului la faza primului gol! VIDEO

Dupa un start greu pe Bernabeu, Hazard a oferit suficiente momente de magie incat sa le intre definitiv la suflet fanilor lui Real.



Hazard a creat faza primului gol din meciul cu PSG dupa ce a depasit tot ce-a avut in cale. Inclusiv pe arbitrul partidei, caruia i-a dat mingea printre picioare!



#RMAPSG Hazard pulling the strings Benzema with the finish pic.twitter.com/X1VM8v99ww