Adrian Mutu ar putea reveni în antrenorat la mai bine de un an de la ultima sa experiență, cea de la Petrolul, încheiată pe 17 martie 2025. Acum, tehnicianul este monitorizat de Pisa.

Echipa la care evoluează și mijlocașul Răzvan Marin se află într-o situație critică. Pisa ocupă ultimul loc în campionat, cu doar 18 puncte adunate. Salvarea de la retrogradare a rămas doar o ipoteză matematică, distanța față de prima poziție sigură fiind de 11 puncte, în condițiile în care au mai rămas de disputat patru etape și sunt doar 12 puncte în joc.

Conducerea toscanilor se gândește deja la stagiunea următoare din eșalonul secund și caută un antrenor pentru un nou început, iar potrivit Fanatik, numele lui Mutu este luat în considerare pentru preluarea băncii tehnice.

Trecut important ca jucător în Cizmă

Dacă mutarea se va concretiza, va fi prima aventură a tehnicianului la o echipă din Italia. Până în prezent, el a mai stat pe banca unor formații precum CFR, Neftchi Baku, Rapid, FCU Craiova, FC Voluntari, Al-Wahda U21, dar a condus și selecționata de tineret a României.

Ca fotbalist, fostul atacant a avut un parcurs remarcabil pe stadioanele din Italia. Cel mai bun marcator din istoria naționalei a îmbrăcat tricoul unor echipe de tradiție, jucând pentru Inter Milano, Parma, Hellas Verona, Juventus, Livorno, Fiorentina și Cesena.