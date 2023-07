Fotbalistul nigerian Samuel Chukwueze a semnat joi un acord cu echipa italiană AC Milan, club pentru care va evolua în următorii cinci ani.

Atacantul nigerian Samuel Chukwueze (24 de ani), care a evoluat la echipa spaniolă Villarreal, este noul jucător al grupării AC Milan. Italienii au plătit lui Villarreal 20 de milioane de euro pentru extrema nigeriană.

Chukwueze a evoluat la Villarreal în ultimele şase sezoane, şi are 28 de selecţii şi 4 goluri marcate pentru naţionala Nigeriei.

În anul 2021, Chukwueze a câştigat Europa League alături de echipa spaniolă.

Samuel Chukwueze este al patrulea transfer al verii pentru AC Milan, alăturându-se lui Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic şi Noah Okafor.

