La trei ani după plecarea lui Mesut Ozil, Arsenal și-a găsit în sfârșit "magicianul"

Mikel Arteta, tehnicianul "tunarilor", în vârstă de 42 de ani, a declarat că internaționalul belgian a fost un „magician” în urma prestației sale din victoria cu 2-0 împotriva lui Wolves de sâmbătă seara.

Trossard a marcat primul gol în confruntarea cu miză uriasă, după ce execuția sa a intrat spectaculos în colțul din dreapta sus, ducând-o pe Arsenal în avantaj.

Echipa lui Gary O'Neil s-a concentrat pe defensivă, cu doar cinci șuturi, dintre care trei pe poartă, în toată partida. În minutul 90+5 Martin Odegaard, căpitanul londonezilor, a profitat de o respingere nefericită a gazdelor și a adus liniștea în tabăra „tunarilor”.

După victoria de la Molineux Stadium, Arteta l-a lăudat pe atacantul belgian, numindu-l chiar "micul său magician".

„El este un mic magician. Este o amenințare uriașă. Stă atât de bine pe picioare, este atât de calm. Poate înscrie pe orice suprafață, suntem fericiți să îl avem în echipă.” a declarat Arteta, după meci.

????⚪️ Arteta: "Trossard, great player. He's a little magician".

"He can score on any surface and he’s a big threat; so composed, so cool, he can play in different positions. It’s just a joy to have him in the team". pic.twitter.com/gDkIHadE77