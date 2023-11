Graham Potter, ofertat să devină selecționer! Antrenorul a dat deja răspunsul

Antrenorul a lăsat-o pe Brighton, unde era antrenor de trei ani, pentru a alege o experiență la Chelsea, unde Todd Boehly i-a pregătit un buget fenomenal.

Rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor, iar londonezii nu au prins nici măcar cupele europene, astfel că s-a decis înlăturarea antrenorului înainte de finalul sezonului.

Chiar dacă numele său a fost asociat cu mai multe echipe rămase fără antrenor sau în criză de rezultate, Potter a rămas liber de contract.

Acum a avut ocazia de a prelua și naționala Suediei, care a ratat calificarea la EURO 2024, dar a refuzat propunerea, scrie publicația aftonbladet.se.

Potter n-ar fi la prima experiență în Suedia. A mai antrenat Ostersund timp de șapte ani, între 2011 și 2018, după care a urmat prima experiență pe teritoriul britanic, la Swansea.

???? Graham Potter has turned down the chance to manage the Sweden national team as he wants to return to club management. ????????

(Source: Aftonbladet) pic.twitter.com/cMCEBhYYxf