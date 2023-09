”GraHarry Potter” în Franța? Echipa care-l vrea pe antrenorul englez

Gruparea din Estul Franței, Olympique Lyon, se află într-una din cele mai grele perioade din istoria sa.

Formația care în urmă cu patru ani lupta cu Barcelona pentru accederea în sferturile UEFA Champions League se află în acest moment pe loc de retrogradare în Ligue 1.

Mai aproape de Liga a doua decât de Liga Campionilor

Începutul sezonului 2023-2024 de Ligue 1 a fost unul nefast pentru Lyon. În primele patru meciuri de campionat, gruparea de pe Groupama Stadium a obținut un singur egal și trei înfrângeri. Remiza albă cu Nice, scor 0-0 a fost singurul pozitiv al ”Olimpicilor”, care nu au reușit să facă față nici rivalilor de la PSG, scor 1-4.

Francezii se află în acest moment în cautarea unui nou antrenor pentru a suplini locul lui Laurent Blanc. În prezent, pe lista favoriților se află Graham Potter, fostul antrenor al lui Chelsea, Oliver Glasner, Rino Gattuso și Habib Beye, conform lui Nicolo Shira#OlympiqueLyonnais are evaluating Oliver #Glasner, Rino #Gattuso, Graham #Potter and Habib #Beye as possible new coach. #transfers #OL

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2023