UPDATE ORA 10:06 Sky News a anunțat în urmă cu 10 minute că a fost găsit corpul lui Christian Atsu!

”Corpul fostului fotbalist de la Newcastle a fost descoperit sub dărâmăturile clădirii în care acesta locuia, a confirmat agentul lui Christian Atsu”, scriu cei de la Sky News.

Anunțul făcut de agentul lui Christian Atsu:

It is with the heaviest of hearts that I have to announce to all well wishers that sadly Christian Atsu’s body was recovered this morning

My deepest condolences go to his family and loved ones. I would like to take this opportunity to thank everyone for their prayers and support