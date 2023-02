Zenit Sankt Petersburg, echipa din orașul natal al dictatorului rus Vladimir Putin și favorita acestuia, va disputa un amical împotriva lui Fenerbahce Istanbul din Turcia, țară care este membră NATO.

Partida va avea un scop caritabil, încasările urmând să fie donate pentru ajutoarea victimelor cutremurelor din Turcia.

Meciul amical Fenerbahce - Zenit se va disputa pe data de 23 martie, pe stadionul ”Ulker” sau ”Şükrü Saracoğlu”, așa cum este el cunoscut, arena tradițională a ”canarilor galbeni”.

Marți, Hatayspor a anunţat decesul directorului sportiv Taner Savut, care a fost găsit sub dărâmături la câteva zile după cele două cutremure catastrofale care au lovit sud-estul Turciei.

Savut a fost jucătorul lui Fenerbahce la sfârșitul anilor '90.

