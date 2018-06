ULTIMA ORA | Veste bomba primita de Gabi Enache: ce s-a intamplat cu romanul la doar 4 luni dupa ce a plecat de la FCSB

Gabi Enache isi cauta echipa. Jucatorul in varsta de 27 de ani a fost pus pe liber de Rubin Kazan.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Rusii au decis sa nu-i mai prelungeasca intelegerea romanului la doar patru luni dupa ce semnase cu Rubin.



"Clubul a decis sa nu-i prelugeasca intelegerea romanului Gabriel Enache", se arata intr-un scurt comunicat postat pe site-ul oficial al lui Rubin Kazan.

Gabi Enache a ajuns in Rusia la inceputul acestui an, fara suma de transfer, dupa ce a ajuns la un acord cu FCSB pentru rezilierea contractului. Enache semnase un contract valabil pe patru luni, pana la finalul sezonului, cu optiune de prelungire. Enache a jucat in doar 5 meciuri pentru Rubin si a reusit doar o pasa de gol.