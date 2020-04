ULTIMA ORA | Un club urias e gata sa plateasca clauza de reziliere a lui Razvan Lucescu! Unde poate ajunge antrenorul roman

Razvan Lucescu ar putea pleca de la Al Hilal.

Razvan Lucescu este foarte aproape sa plece de la Al Hilal. Publicatia din Turcia, Fotospor, anunta ca antrenorul roman are mari sanse sa ajunga la Fenerbahce. Echipa din Turcia e pregatita sa plateasca caluza de reziliere a contractului pe care Razvan Lucescu il are cu Al Hilal. Pentru acest lucru, clubul turc trebuie sa achite 2 milioane de euro. La Al Hilal, Lucescu ar un salariu de 4 milioane de euro pe an, plus un bonus de 50.000 de dolari dupa fiecare victorie obtinuta.