Razvan Lucescu, dezvaluiri din izolare! Cum isi mentine antrenorul roman jucatorii in forma si ce solutii are pentru fotbal

Razvan Lucescu este izolat in Arabia Saudita din cauza pandemiei de coronavirus.

Antrenorul roman se afla in izolare alaturi de sotia lui de cand si campionatul din Arabia Saudita a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus. Razvan Lucescu a dezvaluit pentru Digi Sport cum isi ocupa timpul, dar si cum se asigura ca jucatorii sai sunt in forma.

De asemenea, antrenorul lui Al Hilal a oferit 3 solutii posibile care pot fi luate in calcul in privinta campionatelor.

"Aveam nevoie de o vacanta si inainte de a se intrerupe, visam la vacanta, prin care sa umblu in mai multe locuri, sa nu am treaba cu fotbalul, sa dau totul deoparte pentru ca a fost un an foarte complicat. Incerc sa imi imaginez si acum ca suntem in vacanta, avem toate conditiile, eu si sotia, facem sport, citim, studiem, singura problema e ca nu putem iesi din casa.

Avem 3 preparatori fizici, au facut un plan actualizat la fiecare saptamana, incercam sa tinem legatura cu jucatorii prin telefon. Am trei jucatori care nu au familiile aici, sufera pentru asta, sunt ingrijorati pentru ce se intampla la ei acasa, este o situatie speciala, incercam sa rezolvam cum putem.

E mai complicat sa intelegi ce se intampla, nu depinde de niste oameni sa ia decizia, depinde de virus, de cum se va echilibra situatia. Cred ca se asteapta sa vada ce se intampla cu celelalte Federatii, unul asteapta ajutorul celuilalt.

Sunt 3 variante:

1. Sa nu se poata relua activitatea, sa se inghete campionatul, sa se acorde titlul echipei de pe primul loc

2. Sa se reia competitia nu mai devreme de mai, probabil.

3. Sa se joace dincolo de iunie, iulie dar asta strica restul calendarului", a declarat Razvan Lucescu pentru Digi Sport.