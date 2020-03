Razvan Lucescu vede partile bune din intreruperea campionatelor! Cand se vor relua meciurile in Arabia Saudita

Antrenorul lui Al Hilal a vorbit despre situatia din Orient.

La fel ca aproape peste tot in lume, si competitiile din Arabia Saudita s-au oprit momentan. Razvan Lucescu spune ca este o masura care deocamdata il avantajeaza, avand in vedere programul infernal pe care l-a avut in ultimele luni, de cand echipa sa a particiat la Campionatul Mondial al Cluburilor.

"Si la noi e suspendat campionatul, nu stiu ce sa spun, nu cred ca e atat de grav ca in Italia sau Europa, dar s-au luat masuri foarte stricte imediat. Fara sa jucam, au fost inchise mall-urile, inclusiv la moschee nu se mai permite intrarea, au fost inchise locurile publice unde s-ar putea aduna mai multe persoane.

Pentru mine a fost bine venita saptamana aceasta, ca am decis sa intrerupem antrenamentele o saptamana, pentru ca am fost innebunit, am avut un program infernal, din august pana acum cu foarte mare presiune, cu multe meciuri, ma organizasem sa avem o saptamana de vacanta.

E important sa avem grija si sa respectam indicatiile transmise pentru a stopa si reechilibra situatia. Nu avem nimic altceva de facut, decat sa tinem cont de recomandari si sa le respectam cu responsabilitate", a spus Lucescu, la PRO X.

De asemenea, antrenorul roman a povestit si despre activitatile sale din autoizolare, cat si despre cand se va relua campionatul in Arabia Saudita.

"In aceasta perioada citesc, imi reimprospatez informatiile, fac sport in casa, deocamdata nu m-am uitat la niciun meci, am citit materiale, sa recuperez timpul pierdut atunci cand urmaream doar meciuri. Caut sa ma gandesc la strategiile pe care trebuie sa le folosesc cand reluam antrenamentul, sa imi construiesc un plan de pregatire.

In mod oficial, duminica ar trebui sa reluam, insa am inteles ca vom fi obligati sa prelungim inactivitatea. Fiecare membru din staff are obligatia sa urmareasca jucatorii, cate un grup in parte, chiar daca nu avem siguranta ca fac. Desi nu au preocupari, ar trebui sa fie pregatiti.

Mi-e putin teama de ce se va intampla dupa aceasta perioada, practic, toata omenirea se opreste. Dar ce se va intampla dupa, din punct de vedere economic, care vor fi pierderile? Nu va fi simplu", a incheiat Razvan Lucescu.