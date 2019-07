Cristiano Ronaldo, imitat in Coreea de Sud! Reactia lui CR7 din timpul meciului si gestul facut de portughez imediat dupa fluierul final | VIDEO

Juventus a terminat la egalitate ultimul meci din stagiul de pregatire asiatic, scor 3-3. Cristiano Ronaldo a fost in centrul atentiei. Ronaldo nu a jucat in acest meci, fiind pastrat de Sarri pe banca, insa a jucat o sosie a sa.

Cesinha a marcat un gol pentru selectionata celor mai buni jucator din Coreea de Sud si s-a bucurat in stilul lui Cristiano Ronaldo. Portughezul a urmarit impasibil de pe banca de rezerve reprezentatia lui Cesinha.

La finalul partidei, Ronaldo i-a oferit tricoul sau lui Cesinha.

Cesinha gives Team Korea the lead against Juventus and celebrates CR7 style ⚽ pic.twitter.com/S26wu3KdQH