Patru echipe a avut Turcia, la mijlocul săptămânii, în play-off-ul cupelor europene. Și nici una n-a fost în stare să câștige!

Fenerbahce – Benfica a fost 0-0, în prima manșă din play-off-ul Champions League. Samsunspor a cedat, în deplasare, cu Panathinaikos, în play-off-ul Europa League, scor 1-2. În fine, în play-off-ul Conference League, alte două dezamăgiri:

*Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2

*Lausanne – Beșiktaș 1-1

Văzând această situație, șefii fotbalului turc au luat o decizie disperată privind trei dintre aceste echipe. Vorbim despre Samsunspor, Beșiktaș și Istanbul Bașakșehir. Partidele pe care aceste formații ar fi trebuit să le joace, în weekend, în campionatul intern, au fost amânate.

Așadar, confruntările Samsunspor – Kasimpașa, Konyaspor – Beșiktaș și Rizespor – Istanbul Bașakșehir vor fi reprogramate. Motivul? S-a dorit ca Samsunspor, Beșiktaș și Istanbul Bașakșehir să fie odihnite, înaintea partidelor retur din play-off-ul cupelor europene, care se vor juca pe 28 august.

În schimb, Fenebahce va evolua în Superliga turcă, potrivit programării inițiale. Această grupare va întâlni Kocaelispor, diseară (ora 21.30).

