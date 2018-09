"TU NU VEZI CAT ESTI? Nici nu te vezi pe teren!" Aroganta ANULUI! Gestul care face inconjurul lumii

Fundasul american Matt Miazga a devenit cunoscut in toata lumea dupa gestul pe care l-a facut in fata mexicanului Diego Lainez in amicalul de ieri.

Miazga a ras de inaltimea adversarului sau. Clipul cu dialogul celor doi a devenit unul dintre hiturile internetului. :)

SUA a castigat cu 1-0 amicalul cu Mexic, jucat la Nashville.

USMNT's 6'4" Matt Miazga taunted Mexico's 5'6" Diego Lainez for being short in Tuesday's friendly https://t.co/3MLsDuzj5o pic.twitter.com/0QoBKkHGlg — Sports Illustrated (@SInow) September 12, 2018

MATT MIAZGA LOVES US SHOWED IT BY PROVIDING THE GOOCH STARE DOWN FOR THIS GENERATION pic.twitter.com/bHcMTFrNPu — The American Outlaws (@AmericanOutlaws) September 12, 2018