Transferul sezonului! Clubul scotian care l-a prezentat astazi pe Lionel Nessi :)

Clubul scotian Inverness s-a gandit sa isi marketeze mai bine apropierea de lacul Loch Ness, asa ca noua mascota a echipei combina fotbalul cu povestile de groaza.

Asa s-a ajuns la "Lionel Nessi", numele mascotei prezentate ca un mare transfer pe retelele de socializare.

Echipa aduce cu Barcelona doar prin culorile clubului, rosu si albastru. Sportiv, Inverness trece printr-o perioada grea - joaca in liga a doua, dupa ce a retrogradat la finalul sezonului trecut.

Iata mai jos imagini cu Lionel Nessi, la "prezentarea oficiala":

It is my proud duty to inform you that Inverness Caley Thistle have named their new mascot Lionel Nessi. What a day! pic.twitter.com/AzlugLXxtd