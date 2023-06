Transfer stelar! Vor să îl prezinte marți pe Lionel Messi

Cu contractul scadent pe 30 iunie, Lionel Messi și-a anunțat deja plecarea de la PSG, iar pentru starul argentinian va urma o nouă experiență. Cele două posibile destinații avansate tot mai mult de presa internațională au fost în ultima vreme Al Hilal și FC Barcelona.

Al Hilal i-a pus pe masă lui Lionel Messi un contract astronimic, care l-ar face cel mai bine plătit jucător din lume: 400 de milioane de euro pe sezon. Saudiții sunt încrezători că argentinianul va accepta, iar publicația catalană Sport scrie că Al Hilal plănuiește să anunțe transferul încă de marți, 6 iunie.

Tot ce mai lipsește acum este răspunsul afirmativ al lui Messi.

"Al Hilal consideră că data de 6 iunie este decisivă pentru obținerea acordului, moment în care va putea activa toate protocoalele pregătite, astfel încât știrea să aibă un ecou global.

Leo Messi internționează să își anunțe decizia rapid pentru a nu transforma totul într-o telenovelă. În acest weekend va juca ultimul meci la PSG, iar de luni va putea alege noua echipă.

Și Barcelona îl vrea, însă nu este încă pregătită pentru a-i face o ofertă oficială, astfel că timpul trece fără o negociere clară între cele două părți", a scris Sport.

În acest sezon, Lionel Messi a bifat 31 de apariții în Ligue 1 pentru Paris Saint-Germain. Starul argentinian a reușit să marcheze 16 goluri și să paseze decisiv în alte 16 situații.

