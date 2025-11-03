Mladen Zizovic, antrenorul lui Radnicki 1923, a decedat după ce i s-a făcut rău în timpul meciului cu Mladost

Tragedia s-a petrecut în jurul minutului 20 al meciului, când Radnicki 1923 conducea deja cu 2-0. Antrenorul Mladen Zizovic s-a prăbușit din senin la marginea terenului, transmite Informer.



Ambulanța și-a făcut prezența imediat la marginea terenului, iar Mladen Zizovic a fost transportat la spital. Doctorii nu l-au putut salva pe antrenorul lui Radnicki, care a decedat la doar 44 de ani.



După ce Mladen Zizovic a fost urcat în ambulanță pentru a fi transportat la spital, partida s-a reluat, însă pentru scurt timp. Partida Mladost - Radnicki 1923 a fost abandonată după ce s-a aflat tragica veste.

