Mladen Zizovic (45 de ani), antrenorul echipei Radnicki 1923, a decedat luni seară, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului din prima ligă cu Mladost.

Tragedia s-a petrecut în jurul minutului 20 al meciului, când Radnicki 1923 conducea deja cu 2-0. Antrenorul Mladen Zizovic s-a prăbușit din senin la marginea terenului, transmite Informer.

Ambulanța și-a făcut prezența imediat la marginea terenului, iar Mladen Zizovic a fost transportat la spital. Doctorii nu l-au putut salva pe antrenorul lui Radnicki, care a decedat la doar 44 de ani.

După ce Mladen Zizovic a fost urcat în ambulanță pentru a fi transportat la spital, partida s-a reluat, însă pentru scurt timp. Partida Mladost - Radnicki 1923 a fost abandonată după ce s-a aflat tragica veste.

În imaginile oferite de televiziunea din Serbia se observă cum jucătorii celor două echipe, șocați de tragica veste, se prăbușesc pe teren în momentul în care arbitrul a fluierat încheierea jocului în minutul 41.

"Cu cea mai profundă durere, informăm publicul, fanii și prietenii sportivi că șeful staff-ului nostru, Mladen Zizovic, a decedat în timpul meciului din această seară dintre Mladost și Radnicki 1923, desfășurat la Lucani.

Clubul nostru a pierdut nu doar un mare expert, ci mai presus de toate un om bun, prieten și sportiv care, cu cunoștințele, energia și noblețea sa, a lăsat o amprentă adâncă pe inimile tuturor celor care l-au cunoscut.

Clubul de fotbal Radnicki 1923 transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care au împărtășit dragostea pentru fotbal alături de el", a transmis clubul Radnicki 1923.

Zizovic era la doar al treilea său meci la Radnicki

Mladen Zizovic a fost campion al Bosniei și Herțegovinei ca jucător, în sezonul 2008/2009, alături de HSK Zrinjski Mostar. În 2008 a jucat și două meciuri la naționala de seniori a Bosniei.

În 2017, Zizovic și-a început cariera de antrenor. Le-a pregătit pe FK Radnik Bijejlina, Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla, Al Kholood, FC Shkupi, Borac Banja Luka și Radnicki 1923.

Cu Radnicki a semnat pe 23 octombrie, iar meciul de luni seară a fost doar al treilea pentru el.

