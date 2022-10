Suporterii echipei Arema FC de pe stadionul Kanjuruhan din oraşul Malang, în estul ţării, au luat cu asalt terenul sâmbătă seara târziu, după ce echipa lor a pierdut cu 3-2 în faţa echipei Persebaya Surabaya, prima înfrângere în mai bine de două decenii în faţa rivalului lor acerb.

Poliţia, care a caracterizat tulburările drept "revolte", a încercat să convingă fanii să se întoarcă în tribune şi a tras cu gaze lacrimogene după ce doi ofiţeri au fost ucişi.

Multe dintre victime au fost călcate în picioare până la moarte, potrivit poliţiei. „În acest incident au murit 127 de persoane, dintre care doi ofiţeri de poliţie.Treizeci şi patru de persoane au murit în interiorul stadionului, iar restul au murit la spital”, a declarat duminică şeful poliţiei din Java de Est, Nico Afinta, într-un comunicat.

Afinta a spus că mulţi oameni au fost striviţi şi sufocaţi când au fugit spre o ieşire.

Imaginile surprinse din interiorul stadionului în timpul debandadei au arătat cantităţi uriaşe de gaze lacrimogene şi oameni care se căţărau peste garduri. Vehicule incendiate, inclusiv un camion al poliţiei, au împânzit străzile din faţa stadionului duminică dimineaţă.

Guvernul indonezian şi-a cerut scuze pentru incident şi a promis că va investiga circumstanţele în care s-a produs debandada.

The match between Arema FC and Persebaya Surabaya took place at the Kanjuruhan Stadium. After Arema lost 3-2 on its home field, dozens of fans rushed the field. pic.twitter.com/IM411DACWm